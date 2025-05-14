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Тюремный срок за прогулку за пивом: наказание ужесточили алиментщику в Семее

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Калькулятор, деньги и телефон
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

За систематические нарушения жителю Семея сменили ограничение свободы на реальный срок. Мужчина отбывает наказание за неуплату алиментов на сумму 8 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

На медиа-портале ведомства сообщили, что одиннадцать лет 38-летний житель не выплачивал алименты своим двум несовершеннолетним детям. За этот срок сумма долга стала около 8 млн тенге.

«За уклонение от уплаты алиментов мужчина был приговорен к одному году ограничения свободы с обязательным привлечением к 100 часам принудительных работ.

Осужденный был поставлен на учет в службу пробации Затонского района города Семея. При постановке на учет ему были разъяснены порядок и условия отбывания наказания в виде ограничения свободы», - отметили в МВД.

Однако, несмотря на проводимую профилактическую работу, мужчина неоднократно нарушал установленные правила: не являлся на регистрацию и покидал место жительства в ночное время.

«В связи с этим к нему было применено электронное средство слежения для отслеживания местонахождения. В ходе мониторинга сотрудники пробации неоднократно фиксировали его самовольные выходы из дома. Сам осужденный признался, что выходил за пивом или навещал друзей», - сообщили в полиции.

С учетом повторных нарушений ограничение свободы было заменено на лишение свободы сроком на восемь месяцев — на оставшийся период наказания.

По информации начальника службы пробации Затонского района Ерлана Кадырманова, с начала года в области Абай к 99 осужденным были применены электронные средства слежения. В отношении 19 из них, нарушивших условия отбывания наказания, материалы были направлены в суд для замены ограничения свободы на лишение свободы.

Напомним, ранее безработного жителя Павлодарской области приговорили к нескольким суткам ареста за неуплату алиментов 6 детям. Он накопил долг свыше 1,4 млн тенге.

В Шымкенте уклоняющемуся от уплаты алиментов отцу, накопившему долг в 6 млн тенге, назначили наказание в виде ограничения свободы.

А житель Семея задолжал по алиментам более 7 млн тенге и за это был привлечен к уголовной ответственности.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2245017-tyuremnyy-srok-za-progulku-za-pivom-nakazanie-uzhestochili-alimentshchiku-v-semee/