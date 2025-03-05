Житель Шымкента признал, что задолжал 6 млн тенге, и раскаялся

В Шымкенте уклоняющемуся от уплаты алиментов отцу, накопившему долг в 6 млн тенге, назначили наказание в виде ограничения свободы, передает NUR.KZ со ссылкой на суд города.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, дело по ст.139 УК о неисполнении обязанностей по уплате средств на содержание ребенка рассмотрели в специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Шымкента.

На основании решения Енбекшинского районного суда Шымкента от 2014 года с подсудимого в пользу потерпевшей были взысканы алименты на содержание несовершеннолетнего сына в размере 1/4 части от дохода или иного заработка ежемесячно до достижения ребенком совершеннолетия.

В 2018 году на основании этого решения суда частный судебный исполнитель возбудил исполнительное производство, и подсудимого предупредили о возможной административной и уголовной ответственности в случае уклонения от исполнения обязательств.

"Несмотря на неоднократные уведомления об уплате задолженности по алиментам, подсудимый не исполнил свои обязательства", - установил суд.

Согласно постановлению частного судебного исполнителя, общий долг мужчины по алиментам составил 6 081 995 тенге.

"То есть подсудимый не исполнил свои обязанности по уплате алиментов на содержание ребенка, тем самым уклонился от уплаты алиментов", - резюмировали в суде.

Вина мужчины полностью подтверждалась его собственными показаниями, представлением частного судебного исполнителя и другими собранными доказательствами.

При назначении наказания суд в качестве смягчающих обстоятельств учел отсутствие судимости ранее и раскаяние в содеянном. По делу отягчающие уголовную ответственность обстоятельства установлены не были.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного ст.139 УК. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Приговор уже вступил в законную силу.

Отметим, что по ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги) наказывается привлечением к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.