Семейчанин попал под статью из-за долга в 7 млн тенге

Житель Семея задолжал по алиментам более 7 млн тенге и за это был привлечен к уголовной ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру области Абай.

Как сообщается на официальном сайте надзорного органа, прокуратура Семея привлекла к уголовной ответственности по ст.139 УК (Неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей) жителя города, имевшего задолженность более 7 млн тенге.

Приговором суда ему назначен один год ограничения свободы.

В отношении еще трех лиц начаты досудебные расследования.

Только в Семее за 2024 год по фактам неуплаты алиментов к уголовной ответственности привлекли семь человек, к административной - 61. Также были защищены права более 5 тыс. несовершеннолетних.

Прокуратура области Абай предупредила о необходимости своевременной оплаты алиментов.

"В противном случае в отношении таких родителей будут применены все предусмотренные законом меры вплоть до привлечения к уголовной ответственности", - уточнили в ведомстве.

Отметим, что по ст.139 УК РК неисполнение обязанностей более трех месяцев родителем по уплате средств по решению суда на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, либо уклонение более трех месяцев совершеннолетнего трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание своего нетрудоспособного родителя, либо уклонение более шести месяцев трудоспособного лица от уплаты по решению суда средств на содержание нетрудоспособного и нуждающегося в материальной помощи супруга (супруги) наказывается привлечением к общественным работам на срок до 600 часов либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.