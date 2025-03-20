Отца 6 детей из Павлодарской области арестовали из-за отсутствия работы

Безработного жителя Павлодарской области приговорили к нескольким суткам ареста за неуплату алиментов 6 детям. Он накопил долг свыше 1,4 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, дело о привлечении к ответственности жителя села Успенка по ч.1 ст.669 КоАП рассмотрел Успенский районный суд Павлодарской области.

Суд установил, что мужчина, являясь отцом шестерых несовершеннолетних детей, длительное время уклоняется от выплаты алиментов. Задолженность по исполнительному документу составила 1 446 209 тенге.

На судебном заседании мужчина вину в совершении административного правонарушения признал полностью и в содеянном раскаялся. При этом он пояснил, что в данный момент не работает, выплачивать алименты не отказывается, а задолженность образовалась в связи с отсутствием работы.

Постановлением суда мужчину признали виновным и подвергли аресту сроком на трое суток. Постановление еще не вступило в законную силу.

Ранее стало известно, что в ЗКО местный житель, имеющий задолженность по алиментам, отказался от работы, предложенной карьерным центром, и объяснил причины этого прокурору района. Позже должнику помогли трудоустроиться в его селе.

А житель Павлодарской области задолжал свыше 12,5 млн тенге своим детям и скрывался в течение 6 лет. После встречи с полицейскими он обязался уплатить долг.

Также индивидуальный предприниматель из Актау задолжал сыну по алиментам 50 млн тенге - четверть своего дохода за несколько лет. Как установил суд, мужчина несколько лет скрывал свои реальные доходы.