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"Я хотел лишь зарядить телефон": избитый депутат рассказал о нападении в Таразе

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Депутат Илийского районного маслихата
Нурлан Байгазиев. Фото: instagram.com/nureke_altynbekovih

Избитый в Таразе адвокат и депутат Илийского районного маслихата Алматинской области Нурлан Байгазиев рассказал о нападении и показал видео с места конфликта, передает NUR.KZ.

Депутат районного маслихата Нурлан Байгазиев рассказал подробности нападения в Таразе. По его словам, он хотел поставить свой телефон на зарядку в кафе, куда пришел выпить чай со своим знакомым Бауыржаном.

"Взял свой телефон, подключил на зарядку, но телефон держал все еще в руках. В это время незнакомый мужчина начал мне говорить: "Не ставьте сюда телефон, заряжайте свой телефон в другом месте". Он начал угрожать. Потом я сказал ему, что он не прав, что это общественное место.

Сказав ему об этом, я обернулся. В это время я заметил, что он что-то взял из своей черной сумки и шел в нашу сторону. Все это я снимал на видео. Подошел ко мне, дальше не помню, как он меня ударил в лицо с левой стороны. Кастет или что у него было в руках. Я хотел лишь зарядить телефон и все", - поделился Нурлан Байгазиев.

Депутат предоставил видео, о котором рассказал. На этих кадрах ему нанесли удар.

"В 17.30, когда меня он ударил и я упал, он, оказывается, начал дальше пинать по голове и телу, это все наблюдал Бауыржан. Он врач в Таразе, был рядом со мной и обратился ко мне за юридической помощью. Он еле как его остановил, вызвал полицию.

Полиция приехала, его (подозреваемого - прим. ред.) там же задержали потом. Нас всех привезли в отдел полиции №1 Тараза", - рассказал пострадавший.

Депутат сообщил, что в полиции ему стало плохо, и его забрала скорая помощь в центральную больницу Тараза, в отделение травматологии. Там из-за опухшего лица Нурлану Байгазиеву сделали рентген, который показал перелом кости. Врачи сказали о необходимости быстрой операции.

В больнице он через "102" вызвал сотрудников полиции. Сюда же, по его словам, приехал и избивший его человек и начал угрожать. Нурлан Байгазиев написал заявление пришедшей следственно-оперативной группе.

Депутат добавил, что решил продолжить лечение в Алматы, поэтому ночью покинул больницу в Таразе.

Также об инциденте в кафе рассказал свидетель происшедшего.

"Мы - пострадавшие от мошенничества в Таразе. Пригласили на консультацию его (Нурлана Байгазиева - прим. ред.). От местного адвоката знаем, что у него дела все в городе резонансные. Нурлан-ага распутывал дела, которые у нас были закрытые.

Мы рассчитывали на его поддержку, поэтому мы его позвали ближе к департаменту полиции, думали, чтобы вместе зайти в департамент полиции.

Пока было обеденное время, перерыв, мы пошли попить чай в кафе. По факту никаких причин избивать человека не было, мы просто сидели", - сообщил свидетель.

Напомним, вечером 13 мая в Таразе избили депутата Илийского районного маслихата Алматинской области Нурлана Байгазиева.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Хулиганство). Подозреваемого доставили в полицию.

В Управлении здравоохранения акимата Жамбылской области рассказали, что Нурлан Байгазиев получил перелом левой скуловой кости со смещением, но ночью покинул больницу.

Ранее в Алматинской области один полицейский был уволен, а другой освобожден от должности после резонансного видео, которое снял депутат Нурлан Байгазиев.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику и шокирующие кадры. Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2244840-ya-hotel-lish-zaryadit-telefon-izbityy-deputat-rasskazal-o-napadenii-v-taraze/