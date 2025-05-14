Депутата, из-за которого полицейские лишились должностей, избили в Таразе

В Сети появилась информация об избиении в Таразе депутата Илийского районного маслихата Алматинской области Нурлана Байгазиева. Инцидент прокомментировали в ДП Жамбылской области, передает NUR.KZ.

Об избиении депутата сообщил паблик Taraznews.kz в Instagram. Инцидент произошел в одном из кафе города 13 мая 2025 года около 18:00.

"По предварительным данным, депутат и юрист Нурлан Байгазиев был госпитализирован с множественными переломами костей лица. В настоящий момент он находится в больнице, его готовят к операции.

Известно, что Нурлан Байгазиев прибыл в Тараз в рамках рабочей поездки. В качестве юриста он проводил встречу с клиентами. Именно в это время, по имеющимся сведениям, на него было совершено нападение. Предположительно, неизвестное лицо нанесло удары кастетом", - говорится в публикации.

Инцидент прокомментировали в пресс-службе ДП Жамбылской области.

"По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса РК (Хулиганство). Лицо, причастное к инциденту, установлено и доставлено в полицию", - рассказали в ведомстве.

Также полицейские сообщили, что потерпевшему была оказана медицинская помощь, но от госпитализации он отказался.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Напомним, ранее в Алматинской области один полицейский был уволен, а другой освобожден от должности после резонансного видео, которое снял местный депутат Нурлан Байгазиев.

Он заснял 17-летнюю девушку возле полицейской машины. По ее словам, полицейские якобы предложили "подвезти ее до Саяхата".

По данному факту в Департаменте полиции Алматинской области провели служебную проверку.