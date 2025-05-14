Стало известно о состоянии избитого в Таразе депутата

В Управлении здравоохранения акимата Жамбылской области рассказали о состоянии избитого в Таразе депутата Илийского районного маслихата Алматинской области Нурлана Байгазиева, передает NUR.KZ.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, в городскую многопрофильную больницу поступил пациент с переломом левой скуловой кости со смещением, без кожных ран.

Пострадавший находился в учреждении примерно с 7 вечера до 1 часа ночи. Медицинская помощь в полном объеме в условиях приемного отделения была оказана.

"Ему была предложена госпитализация для дальнейшего обследования, наблюдения и оказания необходимой медицинской помощи, однако он категорически отказался от лечения. Врачи разъяснили возможные последствия отказа, включая риск осложнений, однако пациент принял решение осознанно и покинул больницу", - отметили в областном управлении здравоохранения.

Напомним, вечером 13 мая в Таразе избили депутата Илийского районного маслихата Алматинской области Нурлана Байгазиева.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан (Хулиганство). Подозреваемого доставили в полицию.

Ранее в Алматинской области один полицейский был уволен, а другой освобожден от должности после резонансного видео, которое снял местный депутат Нурлан Байгазиев.