Полицейских наказали за предложение подвезти 17-летнюю девушку в Казахстане

В Алматинской области один полицейский был уволен, а другой освобожден от должности после резонансного видео, которое снял местный депутат, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области.

Депутат Нурлан Байгазиев разместил на своей странице в Instagram видео, которое он заснял, когда увидел девушку рядом с полицейской машиной. Судя по кадрам на видео, девушка о чем-то говорила с полицейскими, которые находились внутри автомобиля. Депутат сначала сделал замечание полицейским за то, что они остановились на автобусной остановке, после чего те отъехали припарковать машину в другом месте.

После этого депутат начал говорить с девушкой. В ходе разговора он выяснил, что она является несовершеннолетней, ей 17 лет, а полицейские якобы предложили "подвезти ее до Саяхата". Далее депутат начинает говорить с полицейским, который отрицал, что они предлагали подвезти девушку.

"По данному случаю уволили данных сотрудников?", - написано в описании к видео.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Алматинской области.

"По данному факту проведена служебная проверка. Установлено, что сотрудники ювенальной полиции осуществляли профилактическую работу среди подростков на улице. Вместе с тем, в ходе профессиональной деятельности ими были допущены нарушения этических норм, что является недопустимым для сотрудников полиции.

По результатам проверки один сотрудник уволен из органов внутренних дел, другой освобожден от занимаемой должности. Руководители указанных сотрудников привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщили в ДП.

В пресс-службе также подчеркнули, что любые проявления нарушений или непрофессионализма незамедлительно и жестко пресекаются.

Отметим, в июле прошлого года в Сети появилось видео, на котором стражи порядка, предположительно, в рабочее время предложили девушке подвезти ее. На видео отреагировали в Департаменте полиции Астаны.

До этого в Шымкенте в отношении сотрудника полиции начали служебную проверку после того, как в соцсетях появилось видео его конфликта с девушками.

А в Северо-Казахстанской области полицейский лишился работы после того, как в Сети появилось скандальное видео, снятое блогером. Автор ролика заявил, что страж порядка "устроил оргию в служебном авто".