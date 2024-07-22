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Двух астанчан ограбили на одной улице

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Мужчина вырывает сумку у женщины
Ограбление. Иллюстративное фото: MrKornFlakes/Getty Images

В Астане ограбили пенсионерку и 46-летнего мужчину и 87-летнюю пенсионерку, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал МВД. Полиция установила подозреваемого.

По данным официального медиапортала МВД Polisia.kz, жителя Астаны подозревают в ограблении двух человек.

В первом случае речь идет об ограблении 87-летней пенсионерки.

"Нападение произошло в дневное время возле подъезда дома по улице Жубанова. Мужчина увидел пожилую женщину и, подбежав к ней, вырвал из рук сумку и убежал. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками столичной полиции злоумышленник был задержан. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний житель города", - сообщили в полиции.

Сообщается, что во время расследования полицейские установили его причастность еще к одному грабежу.

"Во втором случае он ограбил 46-летнего астанчанина. В вечернее время злоумышленник, находясь на улице Жубанова, забрал у мужчины барсетку с мобильным телефоном и скрылся. По данным фактам возбуждено уголовное дело, проверяется причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории столицы. Причастный к грабежам мужчина водворен в изолятор временного содержания", - добавили в полиции.

До этого на одной из улиц Караганды посреди дня на пенсионерку напал злоумышленник, который сорвал с ее шеи цепочку. В результате его действий женщина упала на асфальт. Подозреваемый дал признательные показания. Его водворили в изолятор временного содержания.

Ранее на видео попало ограбление местной жительницы в Медеуском районе Алматы. Неизвестный, применив физическую силу, завладел ее телефоном. 21-летнего алматинца задержали по подозрению в совершении грабежа.

Отметим, что по ст. 191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до 4 лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2137905-dvuh-astanchan-ograbili-na-odnoy-ulice/

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