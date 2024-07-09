Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники полиции в Караганде по подозрению в грабеже задержали 24-летнего мужчину. "Преступление носило дерзкий характер: в разгар дня злоумышленник напал на 76-летнюю пенсионерку, следовавшую по одной из улиц, сорвал с нее цепочку и скрылся. Момент совершения преступления зафиксировала уличная камера видеонаблюдения", - отметили в МВД. По данным полиции, подозреваемый дал признательные показания. Его водворили в изолятор временного содержания. Возбуждено уголовно дело. Проводится расследование. Отметим, что по ст.191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой. Ранее на видео попало ограбление местной жительницы в Медеуском районе Алматы. Неизвестный, применив физическую силу, завладел ее телефоном. 21-летнего алматинца задержали по подозрению в совершении грабежа. Внимание! Видео содержит сцены насилия! Не рекомендуется к просмотру людям с неустойчивой психикой, беременным и лицам, не достигшим 18 лет.