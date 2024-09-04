Нашли в квартире со следами насилия: 74-летняя казахстанка перестала выходить на связь

В области Жетісу пожилая женщина после нападения незнакомца лишилась 300 тыс. тенге и нуждалась в медицинской помощи. Стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении, передает МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию поступил тревожный вызов от местной жительницы, обеспокоенной отсутствием связи с 74-летней матерью. Пожилая женщина не отвечала на звонки и не открывала дверь своей квартиры, расположенной на третьем этаже.

По данному факту на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Совместно с сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям правоохранители проникли в квартиру через балкон.

"В спальне была обнаружена пожилая женщина, которая нуждалась в медицинской помощи. Она была немедленно доставлена в больницу", - отметил начальник УКП ДП Даурен Сакенов.

В ходе медицинского осмотра у женщины были выявлены следы насилия.

"По словам пострадавшей, в день происшествия в дверь квартиры постучал неизвестный мужчина, который, проникнув в дом, начал избивать ее и требовать у нее денежные средства. Обнаружив в шкафу 300 тыс. тенге, мужчина покинул место происшествия в неизвестном направлении", - рассказали в ДП области Жетісу.

Благодаря оперативным действиям сотрудники полиции в короткие сроки задержали и заключили под стражу подозреваемого. Им оказался 33-летний ранее судимый мужчина.

Ведется досудебное расследование. Иные данные в интересах следствия не разглашаются.

Ранее в Астане ограбили 87-летнюю пенсионерку. Нападение произошло в дневное время возле подъезда жилого дома. У пожилой женщины вырвали из рук сумку. Подозреваемого задержали. Во время расследования полицейские установили его причастность еще к одному грабежу.

А на одной из улиц Караганды посреди дня на пенсионерку напал злоумышленник, который сорвал с ее шеи цепочку. В результате его действий женщина упала на асфальт. Подозреваемый дал признательные показания. Его водворили в изолятор временного содержания.