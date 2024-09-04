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Нашли в квартире со следами насилия: 74-летняя казахстанка перестала выходить на связь

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Мужчину задержали в области Жетісу
Задержанный в полиции. Кадр из видео: polisia.kz

В области Жетісу пожилая женщина после нападения незнакомца лишилась 300 тыс. тенге и нуждалась в медицинской помощи. Стражи порядка задержали подозреваемого в преступлении, передает МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию поступил тревожный вызов от местной жительницы, обеспокоенной отсутствием связи с 74-летней матерью. Пожилая женщина не отвечала на звонки и не открывала дверь своей квартиры, расположенной на третьем этаже.

По данному факту на место происшествия была направлена следственно-оперативная группа. Совместно с сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям правоохранители проникли в квартиру через балкон.

"В спальне была обнаружена пожилая женщина, которая нуждалась в медицинской помощи. Она была немедленно доставлена в больницу", - отметил начальник УКП ДП Даурен Сакенов.

В ходе медицинского осмотра у женщины были выявлены следы насилия.

"По словам пострадавшей, в день происшествия в дверь квартиры постучал неизвестный мужчина, который, проникнув в дом, начал избивать ее и требовать у нее денежные средства. Обнаружив в шкафу 300 тыс. тенге, мужчина покинул место происшествия в неизвестном направлении", - рассказали в ДП области Жетісу.

Благодаря оперативным действиям сотрудники полиции в короткие сроки задержали и заключили под стражу подозреваемого. Им оказался 33-летний ранее судимый мужчина.

Ведется досудебное расследование. Иные данные в интересах следствия не разглашаются.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2157217-nashli-v-kvartire-so-sledami-nasiliya-74-letnyaya-kazahstanka-perestala-vyhodit-na-svyaz/

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