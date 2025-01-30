Драку женщин в одном из детских садов Астаны расследует полиция

В Астане устанавливают обстоятельства драки между двумя женщинами в одном из столичных детских садов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города.

В Instagram-аккаунте Astana_live24 опубликовали видео с информацией о том, что в одном из детских садов столицы произошел конфликт между мамами детей, который перерос в драку.

"По имеющейся информации, одна из участниц - беременная женщина на 25-й неделе, а вторая - детский хирург. Причины конфликта пока неизвестны", - сказано в описании к видео.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции Астаны.

"Стороны конфликта обратились в полицию с заявлениями о нанесении телесных повреждений. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение", - сказано в сообщении

В марте 2023 года в социальных сетях появилось видео драки женщин на детской площадке в Жанаозене. Инцидент прокомментировали в Департаменте полиции Мангистауской области.

В июле прошлого года полиция Астаны возбудила уголовное дело после драки между мужчиной и женщиной в одном из магазинов столицы. Сообщалось, что конфликт начался из-за того, что женщина задела ребенка.

В том же месяце в Сети появилось видео драки двух женщин в Кызылорде, в ходе которой в конфликт вмешался прохожий. Инцидент прокомментировали в полиции.