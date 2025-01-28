Подросток получил удар в лицо из-за снежной горки в Кокшетау

В Кокшетау в результате конфликта из-за разрушенной снежной горки 16-летний подросток получил удар в лицо. Парня госпитализировали в больницу, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Акмолинской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сотрудники управления полиции Кокшетау проводят досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений 16-летнему подростку. Сообщение о случившемся поступило в правоохранительные органы 26 января от фельдшера скорой помощи.

По предварительным данным, конфликт произошел во дворе многоэтажного дома.

"Согласно свидетельским показаниям, мужчина, недовольный разрушением построенной им снежной горки, нанес подростку удар по лицу. В результате несовершеннолетний был доставлен в областную больницу", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Полицейские незамедлительно приступили к проверке обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая определит степень тяжести причиненного вреда.

Департамент полиции напомнил, что применение физической силы в отношении несовершеннолетних недопустимо и влечет за собой ответственность.

Ранее в Алматы произошло нападение на подростка, у которого утром по пути в школу отобрали мобильный телефон и 10 тыс. тенге под угрозой физического насилия. О происшествии в полицию сообщила мама пострадавшего. Подозреваемого в ограблении задержали.

А в Астане подросток сделал замечание мужчине за брошенную скамейку, после чего парню нанесли три удара ножом. Ранения причинили несовершеннолетнему легкий вред здоровью. Напавшего обвинили в хулиганстве с применением насилия и приговорили к 6 годам лишения свободы.