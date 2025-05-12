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Проехал на "красный" и выехал на встречку: нарушителя ПДД выявили в Шымкенте

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Запись с камеры видеонаблюдения момента выезда на встречную полосу
Выезд на встречную полосу. Скриншот из видео: Polisia.kz

В Шымкенте водитель управлял автомобилем с грубыми нарушениями ПДД. Нарушителя выявили и задержали, сообщает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщило Министерство внутренних дел РК в своем в Telegram-канале, опасные действия водителя на дороге зафиксировали сотрудники центра оперативного управления Департамента полиции Шымкента.

«Нарушитель проигнорировал дорожные знаки, создал аварийную ситуацию, допустил неправильное маневрирование, проехал на запрещающий сигнал светофора и выехал на встречную полосу», - сообщили в полиции.

Его оперативно задержали. На данный момент нарушитель находится под стражей.

«Установлено, что он ранее лишался водительских прав. Его транспортное средство, незаконно переоборудованное, водворено на штрафную стоянку», - отметили в МВД.

В отношении нарушителя составлены материалы по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях.

Напомним, ранее в Алматы водитель выехал на встречную полосу и попал под административный арест на 10 суток, также получив несколько штрафов.

В конце января фургон выехал на "встречку" в Алматы и попал в аварию: пострадали три человека. К расследованию аварии приступили сотрудники Управления полиции Алатауского района.

А в Кокшетау водитель грубо нарушил ПДД перед проезжающей мимо патрульной машиной. При выезде с парковки он оказался на полосе встречного движения. В результате мужчина был лишен права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2244234-proehal-na-krasnyy-i-vyehal-na-vstrechku-narushitelya-pdd-vyyavili-v-shymkente/