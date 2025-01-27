Фургон выехал на "встречку" в Алматы и попал в аварию: пострадали три человека

Авария с участием фургона произошла накануне в Алматы - от удара автомобиль опрокинулся на бок, есть пострадавшие. ДТП прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Кадры с места аварии опубликовали в Telegram-канале kris_p_almaty_official. На них видно момент столкновения фургона с автомобилем. После удара фургон упал на бок.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что данное ДТП имело место накануне в 23 часа 45 минут в Алатауском районе.

"Водитель фургона марки Toyota, следуя по проспекту Райымбека в восточном направлении, восточнее улицы Саина, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двумя автомашинами марки Hyundai, что следовали на запад", - сообщили в ведомсстве.

Далее фургон опрокинулся на бок.

Вследствие данного ДТП пострадали три человека, им оказана медицинская помощь.

К расследованию аварии приступили сотрудники Управления полиции Алатауского района.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;

включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;

если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;

вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

составить схему ДТП;

протокол осмотра места ДТП;

административный протокол;

отобрать объяснения;

направить водителей на медицинское освидетельствование.