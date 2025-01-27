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Фургон выехал на "встречку" в Алматы и попал в аварию: пострадали три человека

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Автомобили попали в аварию
Авария. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

Авария с участием фургона произошла накануне в Алматы - от удара автомобиль опрокинулся на бок, есть пострадавшие. ДТП прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Кадры с места аварии опубликовали в Telegram-канале kris_p_almaty_official. На них видно момент столкновения фургона с автомобилем. После удара фургон упал на бок.

В пресс-службе Департамента полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что данное ДТП имело место накануне в 23 часа 45 минут в Алатауском районе.

"Водитель фургона марки Toyota, следуя по проспекту Райымбека в восточном направлении, восточнее улицы Саина, выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с двумя автомашинами марки Hyundai, что следовали на запад", - сообщили в ведомсстве.

Далее фургон опрокинулся на бок.

Вследствие данного ДТП пострадали три человека, им оказана медицинская помощь.

К расследованию аварии приступили сотрудники Управления полиции Алатауского района.

Что делать при попадании в ДТП

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в случае ДТП необходимо:

  • удостовериться, что нет пострадавших, а если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить "аварийную сигнализацию" и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные;
  • вызвать сотрудников административной полиции (102 - если нет пострадавших/112 - если есть, и страховых агентов).

По прибытии сотрудники полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП;
  • протокол осмотра места ДТП;
  • административный протокол;
  • отобрать объяснения;
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2215329-furgon-vyehal-na-vstrechku-v-almaty-i-popal-v-avariyu-postradali-tri-cheloveka/

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