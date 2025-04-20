Алматинец выехал на "встречку" и попал под арест на 10 суток (видео)

В Алматы водитель выехал на встречную полосу и попал под административный арест на 10 суток, также получив несколько штрафов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП.

Публикация появилась в Instagram-аккаунте Департамента полиции Алматы: в рамках проводимого ОПМ "Безопасная дорога", направленного на обеспечение безопасности дорожного движения и правопорядка, сотрудники полиции выявили факт грубого нарушения правил дорожного движения.

"Водитель автомобиля, следуя по улице Саина, допустил разворот, выехав на полосу встречного движения, тем самым создав аварийную ситуацию. Данный маневр не только нарушает ПДД, но и подвергает опасности других участников дорожного движения", - сообщил начальник Управления местной полицейской службы ДП Алматы Серик Шумаев.

По данному факту в отношении водителя были составлены административные протоколы:

за выезд на встречную полосу, что влечет лишение права управления транспортным средством на срок шесть месяцев;

за создание аварийной обстановки, предусматривающее штраф в размере 10 МРП;

за повторное в течение года нарушение, связанное с непристегнутым ремнем безопасности, с наложением штрафа в размере 10 МРП;

за мелкое хулиганство, предусматривающее штраф в размере 20 МРП либо административный арест сроком от 5 до 15 суток.

Автомобиль нарушителя был водворен на специализированную стоянку.

Решением специализированного межрайонного административного суда города Алматы водитель подвергнут административному аресту сроком на 10 суток.

Департамент полиции города Алматы напоминает о важности соблюдения правил дорожного движения и недопустимости поведения, нарушающего общественный порядок.

"В рамках "Года профилактики" и в соответствии с принципами "Закон и порядок", каждый гражданин должен осознавать ответственность за свои действия и их последствия", - напомнил Серик Шумаев.

Напомним, ранее в конце января фургон выехал на "встречку" в Алматы и попал в аварию: пострадали три человека. К расследованию аварии приступили сотрудники Управления полиции Алатауского района.

Несколько дней назад в Кокшетау водитель грубо нарушил ПДД перед проезжающей мимо патрульной машиной. При выезде с парковки он оказался на полосе встречного движения. В результате мужчина был лишен права управления транспортным средством на срок до шести месяцев.

Ранее в Алматы мопедисты выехали на встречную полосу на проспекте Аль-Фараби. Видео происшествия появилось в соцсети Facebook. Нарушителями оказались три человека, в отношении них приняли меры.