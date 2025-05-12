Жителя Шымкента лишили свободы из-за видео в YouTube и TikTok

В Шымкенте мужчину осудили к 7 годам лишения свободы за пропаганду терроризма и разжигание религиозной розни в видео, выложенных в YouTube и TikTok, передает NUR.KZ со ссылкой на городской суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, уголовное дело в отношении подсудимого рассмотрели в межрайонном суде по уголовным делам Шымкента.

Мужчину обвинили по ч.1 ст.174 и ч.2 ст.256 УК (Разжигание национальной, религиозной розни с использованием сети телекоммуникаций, пропаганда терроризма с использованием сети телекоммуникаций).

"В июне и сентябре 2024 года, находясь в Шымкенте, подсудимый с целью пропаганды терроризма с использованием сотового телефона открыл канал в YouTube и загружал видеозаписи, относящиеся к идеям международной экстремисткой организации, а также в TikTok загружал видеозаписи, направленные на оскорбление национальных и религиозных чувств граждан, призывающие к ненависти", - установил суд.

Вина подсудимого была доказана собранными по уголовному делу документами.

Государственный обвинитель просил суд назначить ему наказание в виде лишения свободы. Подсудимый вину признал и просил о нестрогом наказании.

При назначении наказания смягчающим ответственность и наказание обстоятельством признали чистосердечное раскаяние. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

Мужчину признали виновным по двум уголовным статьям. Ему окончательно назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы. Приговор пока не вступил в законную силу.

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