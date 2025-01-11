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Казахстанца лишили свободы после его разговора в "Чат Рулетке"

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Мужчина с телефоном
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: pexels.com

В Акмолинской области осудили мужчину за разжигание межнациональной розни в приложении "Чат Рулетка", передает NUR.KZ со ссылкой на сайт прокуратуры региона.

Прокуратура Астраханского района Акмолинской области организовала показательный процесс по уголовному делу о разжигании межнациональной розни.

Так, по информации надзорного органа, один из жителей района в состоянии алкогольного опьянения летом этого года в приложении "Чат Рулетка", предназначенном для общения пользователей из разных стран, во время беседы с другим пользователем высказал оскорбительные утверждения в отношении представителей другой национальности, включая использование нецензурной брани.

"Экспертиза подтвердила наличие в высказываниях признаков разжигания национальной вражды и розни, а также пришла к выводу, что слова носили оскорбительный характер в отношении представителей другой национальности", — говорится в сообщении.

В суде гособвинением вина подсудимого была полностью доказана.

В итоге мужчину приговорили к 3 годам 6 месяцам лишения свободы. Приговор вступил в законную силу.

Вчера стало известно, что полицейские Жамбылской области задержали 11 человек, которые, по версии правоохранителей, состояли в радикальной религиозной группе.

Между тем ранее в Межрайонном суде по уголовным делам Шымкента казахстанку осудили за совершение умышленных действий, направленных на разжигание религиозной розни.

Еще чуть ранее жительницу Мангистауской области признали виновной в разжигании социальной и национальной розни через TikTok.

А житель Восточно-Казахстанской области оказался в суде из-за ролика, который он разместил в TikTok. Его обвиняли в унижении чести и достоинства другого лица.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2210588-kazahstanca-lishili-svobody-posle-ego-razgovora-v-chat-ruletke/

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