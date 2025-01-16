Захват заложников в Актобе: озвучены новые подробности трагедии

Появились новые подробности захвата заложников - страшной драмы, которая разыгралась в Актобе. Мотивы преступника до сих пор остаются неизвестными, передает "Седьмой канал".

По данным телеканала, пострадавшая женщина все еще находится в больнице под пристальным наблюдением медиков - ее уже перевели из реанимации в обычную палату. Также у входа в помещение дежурят сотрудники ОМОНа, а охрана действует круглосуточно.

Отмечается, что и заходить в палату к пострадавшей имеют право только врачи, всех остальных не пускают.

Женщине также не разрешают пользоваться телефоном, поэтому, возможно, она до сих пор не знает о гибели своих родителей.

"Она спрашивает что случилось. Сейчас она в сознании, интересуется событиями. Мы подробно ничего не рассказываем, говорим только то, что связано с ее состоянием. Успокаиваем ее, объясняем, что нужно продолжать лечение, соблюдать постельный режим. О том, что родителей нет, мы не говорим. Совсем ничего не сообщаем", - рассказал заведующий отделением областной больницы Максат Уразжанов.

Что касается родителей женщины - они скончались. В доме, где произошла трагедия, готовятся к похоронам семейной пары.

По данным телеканала, 75-летний мужчина был сотрудником правоохранительных органов, а его 67-летняя супруга - медсестрой. Их дочь, пострадавшая при нападении, не проживала с родителями и воспитывает несовершеннолетнего сына. В ночь трагедии ребенка дома не было.

Что касается нападавшего, захватившего семью в заложники - он, как оказалось, был знакомым пострадавшей.

Однако мотивы преступника до сих пор остаются неизвестными. Ранее, как сообщает телеканал, он не был судим и не состоял на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.

Против него возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Захват заложников", по которым мужчине грозит более 20 лет лишения свободы.

Напомним, 13 января в Актобе захватили в заложники женщину и ее родителей. С подозреваемым велись переговоры. Его удалось задержать, а потерпевших - освободить.

Позже в управлении здравоохранения региона рассказали, что в больницу отвезли женщину. К сожалению, ее 67-летняя мать и 75-летний отчим скончались.

Затем в ДП Актюбинской области озвучили новые подробности трагедии. Как оказалась, пострадавшая женщина была знакома с подозреваемым. Злоумышленником какие-либо требования не выдвигались. После трехчасовых переговоров было принято решение о проведении штурма. При обследовании места происшествия в погребе были обнаружены пожилые родители женщины с ножевыми ранениями.

После произошедшего аким Актюбинской области сделал заявление.

В полиции сообщили, что по ситуации возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РК: "Убийство" и "Захват заложника".