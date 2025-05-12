Попытка кражи из банка попала на видео в Алматы

В Алматы мужчину подозревают в попытке ограбить банк, проникнув в здание через окно. Не сумев разбить бронированное стекло, подозреваемый скрылся, но был задержан полицией, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Instagram-аккаунте департамента полиции Алматы, полицейскими раскрыта попытка кражи денежных средств из отделения одного из банков второго уровня.

Преступление было совершено в ночное время.

"Неизвестный мужчина проник в здание через окно, после чего пытался добраться до кассового узла, но не сумел преодолеть бронированное стекло. Осознав бесперспективность попытки, злоумышленник покинул место происшествия", - информировал начальник Управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления криминальной полиции совместно с полицейскими Жетысуского района, 32-х летний подозреваемый был установлен и задержан.

"Благодаря слаженной работе оперативников районного и нашего подразделений, попытка кражи была раскрыта "по горячим следам". Это хороший пример эффективности профилактического видеонаблюдения и быстрой реакции наших сотрудников. Мы активно используем новые технологии и цифровые возможности.

Подозреваемый уже дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело", - отметил начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Талант Исаев.

Напомним, ранее в марте ситуация в Алматы привлекла внимание очевидцев: к зданию, находящему на пересечении улиц Достык и Шевченко, подъехали несколько полицейских машин, из которых выбежали сотрудники и направились в отделение банка. При этом полицейские буквально на ходу надевали на себя бронежилеты.

В Департаменте полиции нам сообщили о поступлении информации о разбойном нападении, совершенном в одном из банков второго уровня. Незамедлительно была организована проверка информации несколькими экипажами полиции - сведения оказались фейковыми, и стражи порядка переключились на поиск телефонного "шутника".

До этого в Темиртау разбитое окно торговой точки вызвало подозрения у полицейских. Сотрудники полиции направились к месту происшествия, и в этот момент из магазина выбежал неизвестный. Он попытался скрыться, но был задержан.