Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Попытка кражи из банка попала на видео в Алматы

Опубликовано:

Мужчина проник в здание через окно
Мужчина проник в здание через окно. Кадр из видео: instagram.com/almaty_police_department

В Алматы мужчину подозревают в попытке ограбить банк, проникнув в здание через окно. Не сумев разбить бронированное стекло, подозреваемый скрылся, но был задержан полицией, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Instagram-аккаунте департамента полиции Алматы, полицейскими раскрыта попытка кражи денежных средств из отделения одного из банков второго уровня.

Преступление было совершено в ночное время.

"Неизвестный мужчина проник в здание через окно, после чего пытался добраться до кассового узла, но не сумел преодолеть бронированное стекло. Осознав бесперспективность попытки, злоумышленник покинул место происшествия", - информировал начальник Управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления криминальной полиции совместно с полицейскими Жетысуского района, 32-х летний подозреваемый был установлен и задержан.

"Благодаря слаженной работе оперативников районного и нашего подразделений, попытка кражи была раскрыта "по горячим следам". Это хороший пример эффективности профилактического видеонаблюдения и быстрой реакции наших сотрудников. Мы активно используем новые технологии и цифровые возможности.

Подозреваемый уже дал признательные показания. По данному факту возбуждено уголовное дело", - отметил начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Талант Исаев.

Напомним, ранее в марте ситуация в Алматы привлекла внимание очевидцев: к зданию, находящему на пересечении улиц Достык и Шевченко, подъехали несколько полицейских машин, из которых выбежали сотрудники и направились в отделение банка. При этом полицейские буквально на ходу надевали на себя бронежилеты.

В Департаменте полиции нам сообщили о поступлении информации о разбойном нападении, совершенном в одном из банков второго уровня. Незамедлительно была организована проверка информации несколькими экипажами полиции - сведения оказались фейковыми, и стражи порядка переключились на поиск телефонного "шутника".

До этого в Темиртау разбитое окно торговой точки вызвало подозрения у полицейских. Сотрудники полиции направились к месту происшествия, и в этот момент из магазина выбежал неизвестный. Он попытался скрыться, но был задержан.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2244039-popytka-krazhi-iz-banka-popala-na-video-v-almaty/