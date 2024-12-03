Разбитое окно привлекло внимание полиции в Темиртау

В Темиртау сотрудники полиции задержали подозреваемого в покушении на кражу из магазина, когда он пытался скрыться с места происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на информационном медиапортале ведомства, в полночь в Темиртау наряд батальона патрульной полиции следовал по своему маршруту, когда обратил внимание на один из магазинов.

Разбитое окно торговой точки вызвало подозрения у полицейских. Сотрудники полиции направились к месту происшествия, и в этот момент из магазина выбежал неизвестный. Он попытался скрыться, но был задержан.

Выяснилось, что 35-летний мужчина разбил оконное стекло и проник в магазин с намерением совершить кражу. Однако, заметив служебный автомобиль, он не успел довести свой преступный умысел до конца.

В отношении данного лица возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу чужого имущества. В настоящее время проводится расследование.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Темиртау задержали 28-летнего мужчину. Он подозревается в проникновении в квартиру 56-летней женщины и хищении ноутбука.

Помимо этого, в Темиртау были задержаны двое мужчин по подозрению в кражах имущества из увеселительных заведений на общую сумму более 600 тысяч тенге.

Также в городе недавно произошла ночная кража из магазина. Сумма ущерба составила 600 тыс. тенге. Подозреваемого в преступлении задержали.