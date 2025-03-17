Надевают на ходу бронежилеты: скопление полиции возле одного из банков напугало алматинцев (фото)

Сегодня вечером алматинцев напугало скопление полицейских возле отделения одного из казахстанских банков, передает NUR.KZ.

Как сообщает корреспондент NUR.KZ, оказавшийся неподалеку, к зданию, находящему на пересечении улиц Достык и Шевченко, подъехали несколько полицейских машин, из которых выбежали сотрудники и направились в отделение банка.

При этом полицейские буквально на ходу надевали на себя бронежилеты, сообщает наш корреспондент.

Отделение банка. Фото: NUR.KZ

Мы запросили комментарий в Департаменте полиции, но на момент публикации он получен не был.

Отделение банка. Фото: NUR.KZ