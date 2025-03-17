Скопление полиции возле банка в Алматы: стало известно, что произошло
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Стало известно, что произошло в Алматы возле отделения банка на пересечении Достык и Шевченко, куда сегодня приехали несколько полицейских машин, передает корреспондент NUR.KZ.
Как сообщили в Департаменте полиции, на пульт 102 поступило сообщение о разбойном нападении, совершенном в одном из банков второго уровня. Незамедлительно была организована проверка информации несколькими экипажами полиции.
"В результате информация не подтвердилась. Сведения от анонимного абонента оказались фейковыми, в настоящее время проводится работа по установлению телефонного шутника и привлечению его к ответственности", - сообщили в департаменте полиции города.
Ранее сообщалось, что к зданию, находящему на пересечении улиц Достык и Шевченко, подъехали несколько полицейских машин, из которых выбежали сотрудники и направились в отделение банка. При этом полицейские буквально на ходу надевали на себя бронежилеты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2228781-skoplenie-policii-vozle-banka-v-almaty-stalo-izvestno-chto-proizoshlo/