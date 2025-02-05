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Астанчанка лишилась 1 млн тенге во время обследования: ей пообещали госвыплаты

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Девушка плачет
Девушка плачет. Иллюстративное фото: liza5450 / Getty Images

Жительница Астаны перевела около 1 млн тенге мужчине, который обещал ей помочь в оформлении выплат для лиц с ограниченными возможностями, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По информации медиапортала МВД Polisia.kz, жительница столицы с ограниченными возможностями стала жертвой мошенничества во время визита для обследования.

"Злоумышленник, пообещав помощь в получении государственной выплаты для людей с инвалидностью, обманным путем убедил потерпевшего перевести на его банковскую карту около 1 миллиона тенге.

После этого мошенник потребовал у потерпевшей еще 150 тыс. тенге. Заподозрив обман, девушка обратилась в полицию и сообщила о случившемся", - рассказали в МВД.

На данный момент полиция задержала подозреваемого. Кроме того, сотрудники вернули деньги потерпевшей, проводится досудебное расследование.

В прошлом году мы писали, что мошенники часть обещают казахстанцам "назначить" пособие или социальную выплату, что является обманом.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули женщину-инвалида, заявив, что она выиграла iPhone в Северо-Казахстанской области.

Также в Алматинской области задержали мужчину, которого подозревают в серийном мошенничестве. Жертвами обмана стали пенсионеры и инвалиды.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2218149-astanchanka-lishilas-1-mln-tenge-vo-vremya-obsledovaniya-ey-poobeshchali-gosvyplaty/