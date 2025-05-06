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Почти на 1,5 млн тенге штрафов "наездил" 24-летний водитель в ВКО

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Мужчина садится в автомобиль
Мужчина открывает дверь авто. Иллюстративное фото: DuKaFotoBgd / Getty Images

В Усть-Каменогорске сотрудники полиции выявили автомобиль с транзитными номерами и 25-ю штрафами за превышение скорости, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП области.

Как сообщила пресс-служба Департамента полиции Восточно-Казахстанской области, за рулем автомобиля Toyota находился 24-летний водитель. Номера его машины не были зарегистрированы в установленном порядке.

Также на водителе числились 25 штрафов на общую сумму 1,4 млн тенге. Все нарушения связаны с превышением скоростного режима и были зафиксированы камерами автоматической фиксации "Мерген".

"Собранный материал передан в суд, автомобиль водворен на штрафную стоянку до полного погашения задолженности. Кроме того, водитель привлечен к ответственности за управление незарегистрированным транспортным средством", - сказано в сообщении.

Вчера мы сообщали, что сотрудники полиции в Акмолинской области задержали водителя, который управлял автомобилем с поддельными госномерами и без водительского удостоверения.

А в Жамбылской области задержали водителя Lexus с поддельными номерами. Кроме того, мужчина был лишен водительских прав и имеет штраф на 1,5 млн тенге.

Также в ВКО полиция изъяла автомобиль у 22-летнего водителя за 13 случаев нарушения скоростного режима и неоплаченные штрафы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2242527-pochti-na-1-5-mln-tenge-shtrafov-naezdil-24-letniy-voditel-v-vko/