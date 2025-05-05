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Водитель ездил без прав и с фальшивыми номерами в Акмолинской области

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Машина с фальшивыми номерами
Задержанный автомобиль. Фото: Polisia.kz

Сотрудники полиции в Акмолинской области задержали водителя, который управлял автомобилем с поддельными госномерами и без водительского удостоверения, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

На медиа-портале Министерства внутренних дел РК сообщили, что в городе Атбасар 4 мая около 20:20 во время патрулирования сотрудники полиции остановили автомобиль ВАЗ-2107.

"При проверке установлено, что транспортное средство ранее находилось на учете соседней страны. Водитель самостоятельно установил регистрационные номерные знаки казахстанского образца и эксплуатировал автомобиль в таком виде на протяжении около месяца", - сказано в сообщении.

Дополнительно полицейские выяснили, что 27-летний гражданин ранее лишился права управления транспортными средствами.

По данным фактам водителя привлекли к ответственности.

Неделю назад мы сообщали, что водителя, который поставил на свой автомобиль поддельные номера, наказали в Астане - его лишили прав и отправили под арест.

В марте в Карагандинской области полицейские установили попытку использования подложных документов и номерных знаков. Возбуждено уголовное дело.

А в Алматы задержали 30 автолюбителей, которые пытались скрыть номерные знаки на авто. Шесть автомобилей в результате рейда были помещены на специализированную штрафную стоянку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2242125-voditel-ezdil-bez-prav-i-s-falshivymi-nomerami-v-akmolinskoy-oblasti/