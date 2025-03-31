Водителя Lexus LX 600 остановили за превышение скорости и арестовали на юге Казахстана (видео)
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В Жамбылской области задержали водителя Lexus с поддельными номерами. Кроме того, мужчина был лишен водительских прав и имеет штраф на 1,5 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, в Жамбылской области сотрудники полиции заметили, что водитель автомобиля Lexus LX 600 превышает установленную скорость.
"Во время проверки выяснилось, что он управлял авто с поддельными государственными регистрационными номерными знаками и лишен водительских прав", - отметили в ДП региона.
Мужчина также имеет неоплаченный штраф на сумму порядка 1,5 млн тенге.
В отношении правонарушителя составили несколько административных протоколов за установку поддельных государственных регистрационных номерных знаков, превышение скорости и управление авто без прав.
Мужчина получил штраф на сумму 117 960 тенге. Кроме того, он был подвергнут административному аресту на пять суток и лишен права управления транспортным средством на один год.
Машину водворили на штрафстоянку.
Ранее в Актобе выявили два внедорожника Lexus, имеющие более 200 нарушений ПДД и штрафы на сумму свыше 7,2 млн тенге. В отношении водителей вынесли предписания. Автомашины водворили на коммунальную стоянку.
А в Астане задержали 21-летнего злостного нарушителя ПДД, который снял госномер и неоднократно совершал опасные маневры на улицах столицы на автомобиле Toyota. Водителя привлекли к ответственности сразу по 12 статьям КоАП.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2231874-voditelya-lexus-lx-600-ostanovili-za-prevyshenie-skorosti-i-arestovali-na-yuge-kazahstana-video/