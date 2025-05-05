Прокурор запросил для бывшего советника премьер-министра Кожагапанова 7 лет лишения свободы

Гособвинение запросило для бывшего чиновника Ерлана Кожагапанова 7 лет лишения свободы в учреждении средней безопасности, передает корреспондент NUR.KZ.

Прокурор обратился к суду с просьбой признать Ерлана Кожагапанова виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 361 УК РК (часть 4, пункт 3), то есть, в злоупотреблении должностными полномочиями.

"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе. Внести представление президенту Республики Казахстан о лишении Кожагапанова государственных наград, ордена "Айбын" II степени, лишить Кожагапанова специального звания - полковник таможенной службы.

Отбытие наказания в виде лишения свободы Кожагапанову назначить в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности, меру пресечения - содержание под стражей, оставить без изменений", - запросил прокурор Арман Кизикен.

Для второй подсудимой, гендиректора агентства SUCCESS Ляззат Коккозовой, обвинение запросило 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, экс-чиновник, занимавший должности советника премьер-министра и ранее вице-министра культуры и спорта, Ерлан Кожагапанов обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями. Ляззат Коккозова - в хищении чужого имущества в особо крупном размере.

Обвинение считает, что Кожагапанов лоббировал интересы второй подсудимой для заключения с ней договора на организацию форума Казахстан-Россия в 2018 году.

В начале марта 2024 года сообщалось о задержании экс-вице-министра культуры и спорта, подозреваемого в совершении тяжкого коррупционного преступления.

Летом минувшего года Антикор сообщил что завершено расследование в отношении бывшего вице-министра культуры и спорта РК Ерлана Кожагапанова. Отмечалось, что ущерб по этому делу составляет более 1 млрд тенге. В январе этого года дело Кожагапанова передали в суд.