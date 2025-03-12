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Схему автомобильной маскировки использовали в одном из регионов Казахстана

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Преступная схема с подложными номерами
Автомобили на спецстоянке. Фото: polisia.kz

В Карагандинской области полицейские установили попытку использования подложных документов и номерных знаков. Возбуждено уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в Каркаралинском районе во время несения службы экипаж патрульной полиции обратил внимание на автомобиль Toyota Alphard, который двигался с явным превышением скорости.

Остановка транспортного средства и проверка документов вызвали обоснованные подозрения.

"Выяснилось, что в этом же районе зарегистрирован аналогичный автомобиль, принадлежащий местной жительнице. Углубленная проверка показала, что представленное авто имеет регистрацию в соседнем государстве, что указывало на факт подлога", - рассказали в МВД.

По данному факту отделом полиции Каркаралинского района возбуждено уголовное дело. Проводятся необходимые следственные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего и выявления возможных соучастников преступной схемы.

Ранее жителя СКО арестовали и лишили прав за заведомо подложные государственные регистрационные номерные знаки на его автомобиле. В суде мужчина пояснил, что свидетельства о регистрации транспортного средства на его автомобиль "ВАЗ-2111" не имеется.

А в Алматы за час полиция выявила более 30 недобросовестных водителей, использующих разнообразные уловки для сокрытия госномеров, в том числе в зонах платных парковок. Как отметили в МВД, для этого нарушители использовали тряпки, стикеры, картон и другие подручные средства.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2227388-shemu-avtomobilnoy-maskirovki-ispolzovali-v-odnom-iz-regionov-kazahstana/