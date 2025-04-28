Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Арест и лишение прав получил водитель за поддельные номера на машине в Астане (видео)

Опубликовано:

Машина с поддельными номерами
Фальшивые номера. Кадр из видео: ДП Астаны

Водителя, который поставил на свой автомобиль поддельные номера, наказали в Астане - его лишил прав и отправили под арест, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

"В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» сотрудники полиции остановили автомобиль марки L9 на улице Достык. В ходе проверки было установлено, что транспортное средство передвигалось с поддельным государственным регистрационным номером", - пояснили полицейские.

За рулем находился 31-летний мужчина.

В результате он был привлечен к ответственности за нарушение пункта 4 статьи 590 КоАП РК.

По решению суда водитель был арестован надвое суток, а также лишен водительских прав сроком на один год.

В январе мы писали, что погоню за Mercedes с фальшивыми номерами устроили полицейские в Уральске. В итоге авто все же удалось остановить. В отношении водителя составлены сразу несколько административных протоколов за грубые нарушения ПДД.

Автомобиль водворили на спецстоянку.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2239938-arest-i-lishenie-prav-poluchil-voditel-za-poddelnye-nomera-na-mashine-v-astane-video/