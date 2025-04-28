Арест и лишение прав получил водитель за поддельные номера на машине в Астане (видео)
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Водителя, который поставил на свой автомобиль поддельные номера, наказали в Астане - его лишил прав и отправили под арест, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.
"В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасная дорога» сотрудники полиции остановили автомобиль марки L9 на улице Достык. В ходе проверки было установлено, что транспортное средство передвигалось с поддельным государственным регистрационным номером", - пояснили полицейские.
За рулем находился 31-летний мужчина.
В результате он был привлечен к ответственности за нарушение пункта 4 статьи 590 КоАП РК.
По решению суда водитель был арестован надвое суток, а также лишен водительских прав сроком на один год.
В январе мы писали, что погоню за Mercedes с фальшивыми номерами устроили полицейские в Уральске. В итоге авто все же удалось остановить. В отношении водителя составлены сразу несколько административных протоколов за грубые нарушения ПДД.
Автомобиль водворили на спецстоянку.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2239938-arest-i-lishenie-prav-poluchil-voditel-za-poddelnye-nomera-na-mashine-v-astane-video/