На жителя Костанайской области обманом оформили кредиты на 2,5 млн тенге

В Костанайской области мошенник оформил на жителя региона несколько кредитов на сумму более 2,5 млн тенге. Подсудимому вынесли приговор, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в Telegram-канале судов Костанайской области, Федоровский районный суд рассмотрел уголовное дело по факту неоднократного мошенничества. Согласно материалам дела, подсудимый оформил на потерпевшего онлайн-кредит и товарные займы. Общая сумма ущерба составила 2 693 000 тенге.

"Подсудимый Ш. путем обмана пользователя информационной системы потерпевшего Б. оформил онлайн-кредиты на общую сумму 2,5 млн тенге. Поступившие на карточные счета потерпевшего денежные средства подсудимый Ш. перевел на свои карточные счета. Похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению. Продолжая свои преступные действия, оформил два товарных кредита на сумму 193 тыс. тенге", - говорится в сообщении.

В судебном заседании подсудимый свою вину полностью признал и в содеянном раскаялся. Прокурор просил назначить наказание в виде лишения свободы на срок 4 года. Потерпевший, в свою очередь, не настаивал на строгом наказании.

Учитывая смягчающие обстоятельства - чистосердечное раскаяние и полное признание вины, а также наличие несовершеннолетних детей на иждивении - суд назначил подсудимому Ш. наказание в виде 4 лет 6 месяцев ограничения свободы с привлечением к принудительному труду по 100 часов ежегодно в течение всего срока отбывания наказания, при отсутствии постоянного места работы.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, согласно ст.190 ч.3 п.4. УК РК мошенничество, совершенное неоднократно, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до шести лет или без такового.

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