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Кредиты на миллион тенге оформили на выпившего посетителя бани в Костанайской области

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В бане
Баня. Иллюстративное фото: vubaz / Getty Images

Карасуским районным судом рассмотрено уголовное дело по мошенничеству, в рамках которого подсудимый оформил на выпившего посетителя бани два кредита, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале судов Костанайской области, Карасуским районным судом рассмотрено уголовное дело в отношении О. за мошенничество путем обмана и злоупотребления доверием.

Как установлено в суде, 4 ноября 2024 года подсудимый О., находясь в селе Карасу находясь в помещении бани, воспользовался тем, что потерпевший К. находится в состоянии алкогольного опьянения, и через приложение банка в мобильном телефоне потерпевшего оформил два кредита на имя последнего, каждый по 500 000 тенге. Тем самым причинил потерпевшему К. значительный материальный ущерб на общую сумму 1 000 000 тенге.

Подсудимый вину признал в полном объеме.

При назначении наказания суд признал в качестве обстоятельства, смягчающих ответственность и наказания - чистосердечное раскаяние, признание вины. Отягчающих обстоятельств судом не установлено.

С учетом личности подсудимого, характера и степени общественной опасности совершенного деяния, всех обстоятельств дела суд назначил наказание в виде 2 лет ограничения свободы с конфискацией имущества, приобретенного на средства, добытые преступным путем.

Гражданский иск потерпевшего удовлетворен.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, также несколько дней назад житель Акмолинской области заявил, что на него без его ведома оформили кредиты. Полицейские подозревают супругу одноклассника, семье которого пострадавший помогал с лечением ребенка.

Ранее в середине января сообщалось, что троих мужчин подозревают в разбойном нападении на врача в Костанае. Пострадавшего избили, и, угрожая игрушечным пистолетом и ножом, заставили оформить кредит.

Добавим, с 20 августа 2024 года кредиторов Казахстана обязали списывать незаконно оформленные на граждан займы и "замораживать" их во время расследования дела по мошенничеству.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2218286-kredity-na-million-tenge-oformili-na-vypivshego-posetitelya-bani-v-kostanayskoy-oblasti/