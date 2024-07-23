Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Задушил из-за аморального поведения": убившему жену экс-полицейскому увеличили срок

Опубликовано:

Полицейский в форме
Полицейский. Иллюстративное фото: polisia.kz

Суд изменил приговор в отношении бывшего сотрудника полиции, осужденного за убийство собственной супруги, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в Telegram-канале "Актуальные новости судебной системы Костанайской области", судебной коллегией по уголовным делам рассмотрены апелляционные жалобы потерпевшего и адвоката осужденного по уголовному делу в отношении бывшего инспектора батальона патрульной полиции по ст.99 ч.1 УК (Убийство).

Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области он был признан виновным в убийстве супруги и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

"Судом было установлено, что мужчина в ходе конфликта, произошедшего с супругой, задушил ее электрическим удлинителем. Далее с целью сокрытия совершенного преступления он перенес тело в гараж, где инсценировал самоубийство путем повешения.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила в результате механической асфиксии вследствие сдавливания шеи", - отметили в суде.

Судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции о виновности экс-полицейского в совершении убийства жены, но изменила приговор суда в части назначенного наказания.

"С учетом личности осужденного, его поведения до и после совершения преступления коллегия увеличила срок назначенного судом наказания с 9 лет до 11 лет лишения свободы, частично удовлетворив апелляционную жалобу потерпевшего", - сообщили в суде.

Дело об убийстве в семье полицейских

Утром 1 ноября прошлого года в одном из поселков Костанайской области во дворе своего дома было обнаружено тело женщины. Ее супруга задержали, он стал подозреваемым в убийстве. Как отметили правоохранители, мужчина не пытался скрыться. Дело было взято на контроль МВД.

По данным ДП региона, убитая и подозреваемый состояли в официальном браке. Они оба - сотрудники полиции. У супругов ожидался бракоразводный процесс, в семье двое малолетних детей.

В марте этого года стало известно, что в Костанае начнется рассмотрение данного уголовного дела. Процесс прошел в закрытом режиме.

В июне был вынесен приговор. Мужчина получил 9 лет лишения свободы. Как отметили в суде, в обвинительном акте прокурором указаны обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание подсудимого: его чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей и аморальность поведения потерпевшей, ставшая поводом для совершения уголовного правонарушения. Отягчающее обстоятельство - совершение правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу.

Добавим, что в соответствии с ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2138499-zadushil-iz-za-amoralnogo-povedeniya-ubivshemu-zhenu-eks-policeyskomu-uvelichili-srok/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie