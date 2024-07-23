"Задушил из-за аморального поведения": убившему жену экс-полицейскому увеличили срок

Суд изменил приговор в отношении бывшего сотрудника полиции, осужденного за убийство собственной супруги, передает NUR.KZ со ссылкой на Костанайский областной суд.

Как сообщается в Telegram-канале "Актуальные новости судебной системы Костанайской области", судебной коллегией по уголовным делам рассмотрены апелляционные жалобы потерпевшего и адвоката осужденного по уголовному делу в отношении бывшего инспектора батальона патрульной полиции по ст.99 ч.1 УК (Убийство).

Приговором Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Костанайской области он был признан виновным в убийстве супруги и ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы.

"Судом было установлено, что мужчина в ходе конфликта, произошедшего с супругой, задушил ее электрическим удлинителем. Далее с целью сокрытия совершенного преступления он перенес тело в гараж, где инсценировал самоубийство путем повешения.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть потерпевшей наступила в результате механической асфиксии вследствие сдавливания шеи", - отметили в суде.

Судебная коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции о виновности экс-полицейского в совершении убийства жены, но изменила приговор суда в части назначенного наказания.

"С учетом личности осужденного, его поведения до и после совершения преступления коллегия увеличила срок назначенного судом наказания с 9 лет до 11 лет лишения свободы, частично удовлетворив апелляционную жалобу потерпевшего", - сообщили в суде.

Дело об убийстве в семье полицейских

Утром 1 ноября прошлого года в одном из поселков Костанайской области во дворе своего дома было обнаружено тело женщины. Ее супруга задержали, он стал подозреваемым в убийстве. Как отметили правоохранители, мужчина не пытался скрыться. Дело было взято на контроль МВД.

По данным ДП региона, убитая и подозреваемый состояли в официальном браке. Они оба - сотрудники полиции. У супругов ожидался бракоразводный процесс, в семье двое малолетних детей.

В марте этого года стало известно, что в Костанае начнется рассмотрение данного уголовного дела. Процесс прошел в закрытом режиме.

В июне был вынесен приговор. Мужчина получил 9 лет лишения свободы. Как отметили в суде, в обвинительном акте прокурором указаны обстоятельства, смягчающие уголовную ответственность и наказание подсудимого: его чистосердечное раскаяние в содеянном, наличие малолетних детей и аморальность поведения потерпевшей, ставшая поводом для совершения уголовного правонарушения. Отягчающее обстоятельство - совершение правонарушения лицом, нарушившим принятую им присягу.

Добавим, что в соответствии с ч.1 ст.99 УК РК убийство, то есть противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.