"Освободился из мест лишения свободы": гости заведения устроили массовую драку в Есике (видео)

Полиция Алматинской области выясняет обстоятельства массового конфликта в одном из заведений региона, передает NUR.KZ. Видео с места происшествия появилось в Сети.

В Instagram-аккаунте Egovpress опубликовали видео массовой драки, которая произошла в Алматинской области.

"В социальных сетях распространяется видеозапись группового конфликта, произошедшего в одном из заведений Алматинской области. По словам очевидцев, один из участников недавно освободился из мест лишения свободы", - сказано в описании к видео.

В Департаменте полиции Алматинской области корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по данному факту зарегистрировано уголовное дело, проводится досудебное расследование.

"Конфликт произошел 26 апреля в одном из развлекательных заведений города Есик Енбекшиказахского района. Все участники инцидента были незамедлительно установлены. Зачинщик конфликта водворен в изолятор временного содержания. Остальным участникам инцидента будет дана правовая оценка в рамках всестороннего и полного расследования",- сказано в сообщении.

В апреле текущего года массовая драка в одном из столичных караоке попала на видео, после чего полиция задержала нескольких участников происшествия.

В марте этого года в Сети обсуждали видео, на кадрах которого зафиксировано жестокое избиение мужчины толпой, в полиции возбудили уголовное дело.

Также в марте в Сети распространились видео, как в Семее группа подростков жестоко избила сверстника. Случай прокомментировали в полиции.

Напомним, в феврале этого года в Сети распространили видео, где в Шымкенте на мужчину напали в лифте - несколько человек избили его и вынесли, было возбуждено уголовное дело.