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Неизвестные напали на курьера посреди улицы в Алматы (видео)

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Инцидент в Алматы
Инцидент в Алматы. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

В Сети появилось видео, как двое мужчин бьют мотокурьера в Алматы. В Департаменте полиции мегаполиса сообщили, что личности участников конфликта устанавливаются, передает NUR.KZ.

Видео, снятое очевидцем, появилось в Telegeram-канале Kris_p_almaty. На нем видно, как мужчина бьет сидящего на мопеде курьера.

"Двое на одного, бьют курьера", - написали авторы, указав, что инцидент произошел на Кульджинской трассе.

Отметим, что при этом в опубликованном фрагменте видео удары курьеру наносит только один мужчина. Второй наоборот пытается его защитить. В кадре также есть девушка, отталкивающая от курьера нападавшего мужчину.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию.

"По данному факту Управлением полиции Турксибского района проводится проверка. Личности фигурантов, а также объективные обстоятельства произошедшего устанавливаются, и, как следствие, будут приняты меры в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Напомним, ранее в апреле в Сети появилось видео нападения с ножом на мотоциклиста. Инцидент произошел в Жамбылской области. Ситуацию взял на личный контроль глава МВД Ержан Саденов.

В конце апреля в Астане оштрафовали двух водителей, которые не поделили дорогу и устроили драку прямо на проезжей части.

Ранее в Сети появилось видео того, как двое водителей повздорили, а затем и подрались - посреди дороги в Алматы. Инцидент прокомментировали в полиции.

А в прошлом году в Алматы произошла драка, которая попала на видео очевидцев. Автор указал, что в ней участвовали мопедисты и водитель авто.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2241363-dvoe-na-odnogo-kurera-pobili-v-almaty-video/