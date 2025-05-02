Неизвестные напали на курьера посреди улицы в Алматы (видео)

В Сети появилось видео, как двое мужчин бьют мотокурьера в Алматы. В Департаменте полиции мегаполиса сообщили, что личности участников конфликта устанавливаются, передает NUR.KZ.

Видео, снятое очевидцем, появилось в Telegeram-канале Kris_p_almaty. На нем видно, как мужчина бьет сидящего на мопеде курьера.

"Двое на одного, бьют курьера", - написали авторы, указав, что инцидент произошел на Кульджинской трассе.

Отметим, что при этом в опубликованном фрагменте видео удары курьеру наносит только один мужчина. Второй наоборот пытается его защитить. В кадре также есть девушка, отталкивающая от курьера нападавшего мужчину.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию.

"По данному факту Управлением полиции Турксибского района проводится проверка. Личности фигурантов, а также объективные обстоятельства произошедшего устанавливаются, и, как следствие, будут приняты меры в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

Напомним, ранее в апреле в Сети появилось видео нападения с ножом на мотоциклиста. Инцидент произошел в Жамбылской области. Ситуацию взял на личный контроль глава МВД Ержан Саденов.

В конце апреля в Астане оштрафовали двух водителей, которые не поделили дорогу и устроили драку прямо на проезжей части.

Ранее в Сети появилось видео того, как двое водителей повздорили, а затем и подрались - посреди дороги в Алматы. Инцидент прокомментировали в полиции.

А в прошлом году в Алматы произошла драка, которая попала на видео очевидцев. Автор указал, что в ней участвовали мопедисты и водитель авто.