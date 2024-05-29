"Мопедисты напали на водителя": драка попала на видео в Алматы

На днях в Алматы произошла драка, которая попала на видео очевидцев. Автор указал, что в ней участвовали мопедисты и водитель авто, передает NUR.KZ.

Видео было опубликовано в Telegram-канале zhest_kz. На кадрах видно дерущихся людей, некоторые из них в мотоциклетных шлемах. Также на видео запечатлен окровавленный мужчина.

"Мопедисты напали на водителя автомобиля после ДТП. 27 мая в районе Сайрана произошел инцидент с участием двух мопедистов и водителя автомобиля", - говорится в публикации.

В описании к видео говорится, что один из водителей мопедов поцарапал бампер машины. В результате завязалась потасовка, в ходе которой мопедисты напали на водителя и ударили его арматурой по голове.

Автор поста утверждает, что пострадавший попал в больницу.

В пресс-службе ДП Алматы корреспонденту NUR.KZ сообщили, что по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Принимается комплекс оперативно-розыскных мер по задержанию подозреваемых.

Согласно положениям статьи 106 УК РК, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенно группой лиц, либо группой лиц по предварительному сговору, наказывается лишением свободы на срок от шести до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.