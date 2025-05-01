Акимат СКО похвалил ребенка за помощь при паводках, а полиция оштрафовала его родителей

Акимат Северо-Казахстанской области разместил в соцсетях видео с мальчиком, помогавшим при укреплении дамбы. А полиция оштрафовала родителей ребенка, передает NUR.KZ.

Видеоролик появился на странице акимата СКО в Instagram несколько дней назад.

"Юный помощник: мальчик на квадроцикле перевозит мешкотару для защиты дамбы. Настоящий пример сплоченности и заботы о родном селе показывает семья М., жители села Тепличное", - говорится в подписи к посту.

В акимате рассказали, что мальчик на квадроцикле развозил мешкотару для укрепления защитных сооружений.

"Настоящий пример другим!" - заявили в акимате.

Но в полиции сочли иначе. Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в Департаменте полиции СКО, в ходе проведения работ по укреплению дамбы 34-летний житель села Тепличное допустил к управлению квадроциклом своего 10-летнего сына. За это мужчину привлекли к ответственности по части 5 статьи 612 КоАП РК — передача управления транспортным средством лицу, не имеющему на это права.

"Полиция обращает внимание на необходимость соблюдения законодательства, особенно в условиях повышенного риска. Безопасность детей и всех участников ликвидации последствий паводка — является приоритетом. Благодарим всех, кто помогает, и призываем соблюдать меры предосторожности при выполнении любых работ", - отметили в полиции.

Отметим, согласно статье 612 КоАП РК, управление транспортным средством водителем, не имеющему права управления (за исключением случаев обучения вождению в соответствии с установленными правилами), либо лицу, лишенному права управления транспортным средством, влечет штраф в размере 50 МРП (196 тыс. тенге) либо административный арест на 10 суток.