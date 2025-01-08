Актюбинцы лишились 20 млн тенге при попытке приобрести квартиру

В Актобе расследуется дело о мошенничестве, в котором подозревают сотрудницу медицинской клиники. Ущерб от ее действий оценивается в более чем 20 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, департамент полиции расследует уголовное дело по факту мошенничества в сфере приобретения квартир по льготному кредитованию.

По версии следствия, женщина, являясь сотрудником медицинской клиники, использовала доверие граждан для обмана, обещая помощь в приобретении арендной квартиры по льготному кредитованию с последующей приватизацией.

На данный момент установлено более 30 потерпевших, а общий ущерб превышает 20 млн тенге.

В департаменте полиции призвали всех, кто мог пострадать от действий подозреваемой, обратиться в городской отдел полиции № 2 для подачи заявления. Отмечается, что важно сообщать о подобных случаях для предотвращения дальнейших мошеннических схем.

"Если вы или кто-то, кого вы знаете, стали жертвой такого мошенничества, не стесняйтесь обратиться в правоохранительные органы для оказания помощи", - добавили в ведомстве.

Ранее полиция Алматы сообщила о задержании женщины, которую подозревают в "универсальном мошенничестве".

Помимо этого, в Кызылорде сотрудники полиции установили двух горожанок, подозреваемых в 17 эпизодах мошенничества с ущербом на сумму более 35 млн тенге.

А в Астане задержали 39-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве. По версии полиции, жители города в общей сложности отдали ему 20 млн тенге.