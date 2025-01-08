Актюбинцы лишились 20 млн тенге при попытке приобрести квартиру
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В Актобе расследуется дело о мошенничестве, в котором подозревают сотрудницу медицинской клиники. Ущерб от ее действий оценивается в более чем 20 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, департамент полиции расследует уголовное дело по факту мошенничества в сфере приобретения квартир по льготному кредитованию.
По версии следствия, женщина, являясь сотрудником медицинской клиники, использовала доверие граждан для обмана, обещая помощь в приобретении арендной квартиры по льготному кредитованию с последующей приватизацией.
На данный момент установлено более 30 потерпевших, а общий ущерб превышает 20 млн тенге.
В департаменте полиции призвали всех, кто мог пострадать от действий подозреваемой, обратиться в городской отдел полиции № 2 для подачи заявления. Отмечается, что важно сообщать о подобных случаях для предотвращения дальнейших мошеннических схем.
"Если вы или кто-то, кого вы знаете, стали жертвой такого мошенничества, не стесняйтесь обратиться в правоохранительные органы для оказания помощи", - добавили в ведомстве.
Ранее полиция Алматы сообщила о задержании женщины, которую подозревают в "универсальном мошенничестве".
Помимо этого, в Кызылорде сотрудники полиции установили двух горожанок, подозреваемых в 17 эпизодах мошенничества с ущербом на сумму более 35 млн тенге.
А в Астане задержали 39-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве. По версии полиции, жители города в общей сложности отдали ему 20 млн тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2209505-aktyubincy-lishilis-20-mln-tenge-pri-popytke-priobresti-kvartiru/