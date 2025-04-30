Происшествия

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"С целью воспитания": 20 суток ареста получил мужчина в Астане за свое поведение в лифте

Опубликовано:

Человек нажимает на кнопку лифта
Лифт. Иллюстративное фото: pexels.com

В Астане мужчину за вандализм в лифте многоквартирного дома приговорили к 20 суткам административного ареста, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в Telegram-канале судов Астаны, специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям рассмотрены дела в отношении Ш. по фактам умышленного уничтожения чужого имущества (ст. 147-1 ч. 1 КоАП), а также осквернения мест общего пользования (ст. 434 ч. 4 КоАП).

Судом установлено, что правонарушитель Ш., находясь в лифте одного из многоквартирных домов, несколько раз ударил кулаком по дверям лифта и умышленно повредил камеру видеонаблюдения.

В судебном заседании Ш. полностью признал свою вину и пояснил, что совершил правонарушение в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства совершения правонарушений, помимо пояснений правонарушителя, подтверждаются протоколом об административном правонарушении, видеозаписью, объяснительными и рапортом инспектора полиции.

При назначении наказания суд учел признание вины как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Постановлением суда Ш. признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 147-1 ч. 1 и ст. 434 ч. 4 КоАП. В связи с тем, что ущерб не возмещен, ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 20 суток.

"Мера наказания определена с целью воспитания правонарушителя в духе соблюдения законодательства и уважения к правопорядку, а также предупреждения совершения новых правонарушений как самим нарушителем, так и другими лицами", - сообщает суд.

Судебные акты пока не вступили в законную силу.

Напомним, вчера в Сети появилось видео из лифта с участием двух мужчин, которые сорвали камеру после того как поняли, что она снимала их действия. Жильцы по данному факту обратились в полицию.

Ранее мы писали, что очередных двоих вандалов, нанесших ущерб общественному имуществу, вычислили и наказали в Астане.

До этого пьяный житель Астаны в ходе словесного конфликта ударил по табло лифта, разбив его. Хулиганство мужчины зафиксировала камера видеонаблюдения.

Также ранее в соцсетях появилось видео, как женщина пинает двери нового лифта в одном из ЖК Астаны, а затем плюет на них. В пресс-службе департамента полиции прокомментировали инцидент. Женщину наказали и выписал штраф.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2240940-s-celyu-vospitaniya-20-sutok-aresta-poluchil-muzhchina-v-astane-za-svoe-povedenie-v-lifte/