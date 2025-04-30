"С целью воспитания": 20 суток ареста получил мужчина в Астане за свое поведение в лифте

В Астане мужчину за вандализм в лифте многоквартирного дома приговорили к 20 суткам административного ареста, передает NUR.KZ со ссылкой на суд.

Как сообщается в Telegram-канале судов Астаны, специализированным межрайонным судом по административным правонарушениям рассмотрены дела в отношении Ш. по фактам умышленного уничтожения чужого имущества (ст. 147-1 ч. 1 КоАП), а также осквернения мест общего пользования (ст. 434 ч. 4 КоАП).

Судом установлено, что правонарушитель Ш., находясь в лифте одного из многоквартирных домов, несколько раз ударил кулаком по дверям лифта и умышленно повредил камеру видеонаблюдения.

В судебном заседании Ш. полностью признал свою вину и пояснил, что совершил правонарушение в состоянии алкогольного опьянения.

Обстоятельства совершения правонарушений, помимо пояснений правонарушителя, подтверждаются протоколом об административном правонарушении, видеозаписью, объяснительными и рапортом инспектора полиции.

При назначении наказания суд учел признание вины как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств не установлено.

Постановлением суда Ш. признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ст. 147-1 ч. 1 и ст. 434 ч. 4 КоАП. В связи с тем, что ущерб не возмещен, ему назначено наказание в виде административного ареста сроком на 20 суток.

"Мера наказания определена с целью воспитания правонарушителя в духе соблюдения законодательства и уважения к правопорядку, а также предупреждения совершения новых правонарушений как самим нарушителем, так и другими лицами", - сообщает суд.

Судебные акты пока не вступили в законную силу.

Напомним, вчера в Сети появилось видео из лифта с участием двух мужчин, которые сорвали камеру после того как поняли, что она снимала их действия. Жильцы по данному факту обратились в полицию.

Ранее мы писали, что очередных двоих вандалов, нанесших ущерб общественному имуществу, вычислили и наказали в Астане.

До этого пьяный житель Астаны в ходе словесного конфликта ударил по табло лифта, разбив его. Хулиганство мужчины зафиксировала камера видеонаблюдения.

Также ранее в соцсетях появилось видео, как женщина пинает двери нового лифта в одном из ЖК Астаны, а затем плюет на них. В пресс-службе департамента полиции прокомментировали инцидент. Женщину наказали и выписал штраф.