Пинали и ломали двери в подъездах: еще двоих вандалов наказали в Астане

Очередных двоих вандалов, нанесших ущерб общественному имуществу, вычислили и наказали в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале акимата Астаны, около 2:30 часов ночи 2 октября 25-летний мужчина, находясь по ул. К. Мухаммедханова, умышленно повредил дверь жилого комплекса.

Аналогичный случай произошел поздней ночью 10 октября. 31-летний горожанин умышленно ломал дверь от лифта в жилом доме по улице Куйши Дина.

Обоих нарушителей, нанесших ущерб имуществу, нашли и привлекли к административной ответственности.

В рамках акции "Стоп, вандал" в Астане проводятся дневные и ночные рейды, а также разъяснительная работа среди населения о важности соблюдения общественного порядка и бережного отношения к городскому имуществу, отмечает ведомство.

Напомним, ранее в Астане пьяный полуголый мужчина разбил домофон кирпичом - за это суд арестовал его на 10 суток.

В конце сентября в столице наказали за вандализм женщину и мужчину. Первая разбила окно жилого дома, второй умышленно повредил входную дверь квартиры. Обоих нарушителей порядка привлекли к административной ответственности и оштрафовали.

Также недавно в Астане мужчина нанес несколько ударов ногой по автомобилю ВАЗ 2172, стоявшему на автостоянке. Тем самым он умышленно повредил чужое имущество, причинив материальный ущерб в размере около 52 тыс. тенге.

Другой мужчина, проезжая на своем велосипеде под аркой по улице Пушкина, задел и сломал шлагбаум рукой.

В конце августа двое молодых людей нанесли удары по стене подъезда жилого комплекса ЖК "Sansy". В результате образовались большие отверстия. Обоим санкционировали арест на 15 суток.

Всех привлекли к ответственности.