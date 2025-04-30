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К лишению свободы приговорили чиновников в Актюбинской области за взятку

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Мужчина в костюме сидит в камере
Мужчина в камере. Иллюстративное фото: Darrin Klimek/Getty Images

В Актюбинской области Шалкарским районным судом вынесен приговор в отношении замакима района и руководителя районного отдела ЖКХ, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, в Актюбинской области Шалкарским районным судом 23 апреля был вынесен приговор в отношении заместителя акима района Зайрымбет Б. и руководителя районного отдела жилищно-коммунального хозяйства Беркимбаева А.

Установлено, что 27 декабря 2024 года, они будучи в сговоре, получили взятку в размере 2,3 млн тенге от руководителя коммерческой организации за беспрепятственное подписание актов выполненных работ, проведение оплаты и общее покровительство.

Суд признал должностных лиц виновными в получении взятки и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет каждому, с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи и в органах местного самоуправления.

Судебный акт в законную силу пока не вступил.

"В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 77 Конституции и частью 1 статьи 19 Уголовно-процессуального кодекса каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда", - напоминает ведомство.

Напомним, неделю назад также сообщалось, что временно исполняющий обязанности руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области и его заместитель осуждены за взятку. Им назначили штраф.

В Северо-Казахстанской области были осуждены за взяточничество замакима Тайыншинского района и руководитель отдела ЖКХ. Суд, согласившись с позицией прокуратуры, осудил всех, в том числе взяткодателя, к реальному лишению свободы от 3 лет 6 месяцев до 7 лет 6 месяцев.

А сегодня в Западно-Казахстанской области осудили мужчину, который, по версии обвинения, получил взятку от предпринимателя в 50 млн тенге якобы для заместителя акима региона. Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2240937-k-lisheniyu-svobody-prigovorili-chinovnikov-v-aktyubinskoy-oblasti-za-vzyatku/