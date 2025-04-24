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Руководство ДСЭК осудили в Актобе

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Булатбек Шагалбаев и Нурлыбек Досжанов
Булатбек Шагалбаев и Нурлыбек Досжанов. Фото: gov.kz

Осуждены временно исполняющий обязанности руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области и его заместитель, передает NUR.KZ со ссылкой на Антикор.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Агентства по противодействию коррупции РК, судом №2 Актобе вынесен приговор в отношении временно исполняющего обязанности руководителя областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Булатбека Шагалбаева и его заместителя Нурлыбека Досжанова.

"Установлено, что 28 января текущего года они, будучи в сговоре, получили взятку в размере 1 млн тенге от руководителя коммерческой организации за беспрепятственную выдачу лицензии на осуществление услуг по дезинфекции, дезинсекции и дератизации", - рассказали в ведомстве.

Суд признал должностных лиц виновными в получении, а предпринимателя - в даче взятки. Им назначено наказание в виде штрафа в размере от 20 до 35 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи и в органах местного самоуправления.

Судебный акт в законную силу не вступил.

По данным официального сайта ДСЭК, Булатбек Шагалбаевродился 26 июля 1973 года в Алгинском районе Актюбинской области. Выпускник Актюбинской государственной медицинской академии имени Оспанова, специальность "лечебное дело, врач-гигиенист, эпидемиолог". Стаж работы по специальности - более 20 лет. С марта 2022 года работал в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Актюбинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.

Нурлыбек Досжанов родился 3 декабря 1984 года в селе Кобда Актюбинской области. Окончил Западно-Казахстанскую государственную медицинскую академию по специальности "санитарный врач-эпидемиолог". В августе 2022 года был назначен заместителем руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического надзора Актюбинской области.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2238837-rukovodstvo-dsek-osudili-v-aktobe/