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Казахстанец перевел женщине полмиллиона тенге, а потом потребовал деньги обратно

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Мужчина сидит за столом со смартфоном, банковской картой и кошельком в руках
Мужчина со смартфоном. Иллюстративное фото: seksan Mongkhonkhamsao / Getty Images

В Байконуре женщину обязали вернуть полмиллиона тенге, которые перечислил на ее счет мужчина, пострадавший от действий интернет-мошенников, передает NUR.KZ со ссылкой на Кызылординский областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску мужчины о взыскании с женщины неосновательного обогащения в сумме 500 тыс. тенге и судебных расходов рассмотрел Байконурский городской суд.

Истец, мотивируя тем, что стал жертвой интернет-мошенников, оформил кредиты в банке по убеждению неизвестного лица и перевел деньги ответчику, несмотря на отсутствие каких-либо гражданско-правовых отношений, а та необоснованно обогатилась за его счет.

"В суде ответчик вину не признала, мотивируя тем, что сама стала жертвой интернет-мошенничества, деньгами не пользовалась, за то, что прошла по ссылке, получила несколько раз деньги через приложение банка. Так как с истцом незнакома, в договорных отношениях не состояла, просила суд отказать в удовлетворении иска", - рассказали в суде.

Суд удовлетворил иск. Принято решение взыскать с женщины в пользу истца сумму неосновательного обогащения в размере 500 тысяч тенге, судебные расходы и госпошлину.

Ранее в суде рассмотрели дело астанчанина, который переписывался по WhatsApp с девушкой и отправил ей 5 млн тенге в качестве материальной помощи, а после захотел вернуть свои деньги. Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска.

А в области Ұлытау женщина перевела 26 млн тенге мошенникам, а затем через суд добилась возврата 15,4 млн тенге у человека, на чей счет поступили деньги.

В Караганде дроппера обязали вернуть семейной паре 2,5 млн тенге. Супруги пострадали от мошенничества и передали деньги в пакете. Они представили доказательства, подтверждающие факт передачи ответчику 5 млн тенге, из которых 2,5 млн тенге были возвращены.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2240868-kazahstanec-perevel-zhenshchine-polmilliona-tenge-a-potom-potreboval-dengi-obratno/