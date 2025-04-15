Супруги из Караганды передали в пакете 5 млн тенге после общения в WhatsApp

В Караганде дроппера обязали вернуть семейной паре 2,5 млн тенге. Супруги пострадали от мошенничества и передали деньги в пакете, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале суда, гражданское дело по иску супругов к ответчику о взыскании 2,5 млн тенге и неустойки на 100 тыс. тенге рассмотрел районный суд №2 Казыбекбийского района Караганды.

Требования супругов были мотивированы тем, что в марте 2024 года неизвестное лицо по мессенджеру WhatsApp связалось с истцом и представилось сотрудником Национального банка.

Женщине сообщили, что злоумышленники якобы оформили кредит на ее супруга в банке, а чтобы пресечь их действия, необходимо установить мобильное приложение.

"Следуя указаниям неизвестного лица, истец установила на телефоне мобильное приложение банка и оформила на имя своего супруга кредит на сумму 5 млн тенге. Сняв со счета деньги, супруги передали их ответчику, который уехал вместе с третьим лицом", - установил суд.

Супруги, полагая, что денежные средства были у них похищены путем мошенничества, обратились в полицию. В ходе досудебного расследования третье лицо вернуло часть денег - 2,5 млн тенге.

Ответчик иск не признал, мотивировав возражения тем, что пакет с деньгами получил от истца по просьбе третьего лица, которому его и передал. В свою очередь тот перевел денежные средства на счета других лиц.

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Он указал, что ответчик не совершил каких-либо действий по обращению в свою собственность денежных средств, что свидетельствует о том, что он фактически не является приобретателем денег истцов. Следовательно, отсутствует неосновательное обогащение ответчиком за их счет.

Постановлением судебной коллегии по гражданским делам Карагандинского областного суда решение суда первой инстанции было отменено и вынесено новое решение об удовлетворении иска.

Судебная коллегия установила, что оснований либо обязательств для передачи денег ответчику не имелось. В обоснование своих требований супруги представили доказательства, подтверждающие факт передачи ответчику 5 млн тенге, из которых 2,5 млн тенге были возвращены.

"Таким образом, ответчик неосновательно обогатился, распорядился денежными средствами с третьим лицом, переведя их через банкомат на счета иных лиц", - отметили в суде.

В связи с неосновательным обогащением судебная коллегия посчитала, что ответчик обязан также выплатить истцам законную неустойку за неправомерное пользование их деньгами в размере 100 тыс. тенге.

Ранее стало известно, что в Астане удовлетворили шесть исков, по которым с так называемых дропперов взыскали в пользу потерпевших 22,3 млн тенге. Они проходили по делам как соучастники и подлежат привлечению к уголовной ответственности.

В Костанайской области признали незаконность обогащения двух 19-летних студентов в результате перевода на счет каждого из них 9 млн тенге. При этом истец с ними знакома не была, сделок с ними не заключала и обязательств перед ними не имела.