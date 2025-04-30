Пистолет и 270 кг наркотиков нашли у двух мужчин в ходе спецоперации в Астане

Свыше 270 кг наркотиков и пистолет изъяли у двух мужчин в Астане. Отмечается, что оружие может относиться к числу похищенных во время кантара, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В Астане в ходе спецоперации задержаны двое жителей Жамбылской области. У них изъято более 270 кг наркотических средств "марихуана" и "гашиш".

"Далее при обыске салона их автомобиля был обнаружен пистолет Макарова. Предварительно установлено, что оружие относится к числу похищенных единиц во время январских событий 2022 года в городе Таразе", - заявил и.о. председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Данияр Мейрхан.

Подчеркивается, что по данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.

"МВД призывает граждан сообщать о фактах наркопреступлений и незаконного хранения оружия. Ваша осведомленность - вклад в безопасность страны", - отметили в ведомстве.

Напомним, в январе текущего года КНБ при координации Генеральной прокуратуры был пресечен региональный канал поставок наркотических средств из южных областей Казахстана в Астану. Десятки мешков с наркотиками нашли в машине - изъято 45 кг гашиша и 312 кг марихуаны.

А в феврале в Астане полицейские изъяли особо крупную партию гашиша весом 67 кг - обнаружены две пластиковые бочки, в которых содержалось около 45 пакетов с наркотическим веществом.

Осенью у машиниста локомотивного депо станции Шу дома обнаружили расфасованные мешки и коробки с наркотическими средствами.