67 эпизодов мошенничества: гражданина Турции задержали в Алматы
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В аэропорту Алматы по запросу Интерпола задержан иностранный гражданин, находившийся в международном розыске за совершение 67 эпизодов интернет-мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как сообщается в Telegram-канале МВД РК, в международном аэропорту города Алматы по запросу НЦБ Интерпола МВД сотрудниками линейного отдела полиции задержан иностранный гражданин, находившийся в международном розыске по инициативе правоохранителей Турции за совершение 67 эпизодов интернет-мошенничества.
Подозреваемый в 2018 году, разместив в интернете ложное объявление о продаже домашних животных, обманом завладел денежными средствами 67 человек и скрылся с территории Турции.
В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания.
Напомним, ранее мы писали, что в Астане задержаны 58-летний гражданин Германии, разыскиваемый Интерполом его страны за совершение мошенничества в особо крупном размере в Гамбурге, и 33-летний гражданин Турции, который разыскивался правоохранительными органами этого государства за покушение на жизнь человека.
До этого сообщалось, что с начала этого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий на транспортных объектах задержали 23 человека, находящихся в межгосударственном розыске. В числе задержанных в основном совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления.
Кроме того, находившегося в межгосударственном розыске бывшего заместителя акима Актау Тимура Садвакасова задержали при попытке скрыться от правосудия. Его обнаружила пограничная служба Республики Узбекистан во время незаконного пересечения государственной границы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2240631-67-epizodov-moshennichestva-grazhdanina-turcii-zaderzhali-v-almaty/