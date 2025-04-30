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67 эпизодов мошенничества: гражданина Турции задержали в Алматы

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Задержанный
Задержанный. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В аэропорту Алматы по запросу Интерпола задержан иностранный гражданин, находившийся в международном розыске за совершение 67 эпизодов интернет-мошенничества, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается в Telegram-канале МВД РК, в международном аэропорту города Алматы по запросу НЦБ Интерпола МВД сотрудниками линейного отдела полиции задержан иностранный гражданин, находившийся в международном розыске по инициативе правоохранителей Турции за совершение 67 эпизодов интернет-мошенничества.

Подозреваемый в 2018 году, разместив в интернете ложное объявление о продаже домашних животных, обманом завладел денежными средствами 67 человек и скрылся с территории Турции.

В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания.

Напомним, ранее мы писали, что в Астане задержаны 58-летний гражданин Германии, разыскиваемый Интерполом его страны за совершение мошенничества в особо крупном размере в Гамбурге, и 33-летний гражданин Турции, который разыскивался правоохранительными органами этого государства за покушение на жизнь человека.

До этого сообщалось, что с начала этого года в ходе оперативно-розыскных мероприятий на транспортных объектах задержали 23 человека, находящихся в межгосударственном розыске. В числе задержанных в основном совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления.

Кроме того, находившегося в межгосударственном розыске бывшего заместителя акима Актау Тимура Садвакасова задержали при попытке скрыться от правосудия. Его обнаружила пограничная служба Республики Узбекистан во время незаконного пересечения государственной границы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2240631-67-epizodov-moshennichestva-grazhdanina-turcii-zaderzhali-v-almaty/