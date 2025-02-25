Массовая драка школьников произошла в Алматы

В Сети появилась информация, что 20 февраля в Алматы произошла массовая драка школьников, случай попал на видео. Случай прокомментировали в полиции, передает NUR.KZ.

Публикация появилась в Telegram-канале HALYQSTAN. Автор сообщает, что 20 февраля в одном из алматинских ТРЦ произошла массовая драка учеников трех школ. Случившееся попало на видео.

"По имеющимся данным, после драки участники побоища договорились не писать заявления в полицию, но затем представители одной из сторон нарушили негласное соглашение", - утверждается в публикации.

В результате учащиеся двух школ были задержаны полицией, пишет автор.

"Родители утверждают, что подростков без суда и прокурорского постановления отправили в спецшколу. Возмущенные родственники пострадавших заявили, что им не дали написать встречное заявление, поэтому обратились с жалобой к региональному уполномоченному по правам ребенка", - говорится в продолжение поста.

Как сообщается, детский омбудсмен Алматы Диана Ерлан заявила, что в настоящее время по уголовному делу идут следственные действия.

"Мной был направлен запрос в прокуратуру касательно правовой оценки помещения несовершеннолетних в специальное учреждение образования. Сегодня прокуратура отменила постановление о размещении детей в спецшколе", - цитирует автор поста слова уполномоченной по правам ребенка.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Алматы.

"По факту хулиганства Управлением полиции Алатауского района возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта установлены и доставлены в полицию.

Действиям каждого из них следствием будет дана правовая оценка и приняты меры в соответствие с законодательством РК.

Вместе с тем, за неисполнение обязанностей по воспитанию детей родители участников преступления привлечены к ответственности.

В администрацию общеобразовательных заведений, в которых обучаются подростки, направлены представления по устранению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Все участники инцидента поставлены на учет.

Кроме того, материалы на каждого фигуранта уголовного дела будут рассмотрены на межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних при акимате Алатауского района", - сообщили в пресс-службе Департамента полиции города Алматы.

Напомним, также вчера, 24 февраля, в Сети распространились видео, как в Семее группа подростков жестоко избила сверстника. В полиции сообщили, что по факту возбуждено уголовное дело. Все участники конфликта были оперативно установлены и доставлены в отдел полиции вместе с родителями.

Сегодня детский омбудсмен Динара Закиева сообщила, что случай обсудили на встрече с акимом области. Как выяснилось, один из родителей участников избиения состоит на учете в наркологическом диспансере. В другой семье ребенок состоит на внутришкольном учете.