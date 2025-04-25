10 млн тенге списали с карты акмолинки после разговора по телефону

Жительница Кокшетау после беседы с человеком, представившимся сотрудником ЦОНа по защите от интернет-мошенничеств, лишилась 10 млн тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 22 апреля в управление полиции Кокшетау обратилась местная жительница с заявлением о мошеннических действиях.

По словам женщины, утром ей позвонил неизвестный и представился сотрудником ЦОНа по защите от интернет-мошенничеств. Он сообщил, что аферисты на ее имя якобы оформили кредиты в пяти банках.

"Звонивший настоял срочно оформить новый кредит, чтобы перекрыть их. Следуя инструкциям мошенника, женщина получила в банке кредит на 10 млн тенге, открыла карту и внесла туда всю сумму. Позже злоумышленник снова позвонил и под предлогом закрытия кредита попросил номер карты и SMS-код", - рассказали в ДП Акмолинской области.

После передачи кода со счета потерпевшей были списаны все деньги. По данному факту начато досудебное расследование.

Чтобы не стать жертвой мошенников, департамент полиции настоятельно рекомендует никогда не передавать по телефону данные своей карты и SMS-коды.

"При сомнительных звонках положите трубку и перезвоните в официальную службу поддержки банка или учреждения, от имени которого вам звонили. Проведите беседу с пожилыми родственниками - они чаще всего становятся мишенью мошенников", - обратились к гражданам в ведомстве.

В Актюбинской области 45-летняя местная жительница после звонка мошенников о посылке оформила онлайн-кредит на 1 млн тенге и перевела им эти деньги.

Еще одна актюбинка через WhatsApp получила звонок якобы от сотрудника Министерства юстиции. Поверив его словам о том, что мошенники пытаются оформить кредит на ее имя, женщина сама взяла кредиты и перевела 5,7 млн тенге на неизвестный счет.

А житель Акмолинской области после покупки в онлайн-магазине получил несколько звонков от мошенников. У мужчины состоялся разговор якобы с отделом по борьбе с киберпреступностью, а затем - с Министерством финансов. В итоге потерпевший оформил кредит на 1 млн тенге и перевел эти деньги.