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Акмолинец после разговора с мужчиной в деловом костюме от страха перевел миллион тенге

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Мужчина держит телефон в руке
Мужчина со смартфоном. Иллюстративное фото: Ake Ngiamsanguan / Getty Images

Житель Акмолинской области после покупки в онлайн-магазине получил несколько звонков от мошенников, оформил кредит на 1 млн тенге и перевел им эти деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 9 апреля житель Есильского района обратился в отдел полиции и рассказал, что стал жертвой мошенников после оформления покупки в онлайн-магазине через приложение одного из банков.

По показаниям потерпевшего, спустя непродолжительное время после заказа ему позвонила женщина, представившаяся курьером доставки, и под предлогом подтверждения заказа попросила продиктовать четырехзначный код из SMS.

Далее ему поступил звонок по WhatsApp от человека, который представился сотрудником единого контакт-центра.

"Заявив о якобы взломе личных данных, он "переключил" разговор с потерпевшим на "отдел по борьбе с киберпреступностью", а затем - на "Министерство финансов". При видеозвонке мужчина в деловом костюме сообщил, что на имя потерпевшего мошенники оформляют кредиты в шести банках и предложил "урегулировать вопрос на месте", - рассказали в ДП Акмолинской области.

Сельчанину предложили скачать банковское приложение, оформить онлайн-кредит на 1 миллион тенге и перевести деньги на указанный счет.

"Из страха и не имея времени на анализ происходящего, мужчина выполнил все указания преступников", - отметили в ведомстве.

После разговора с подозрительными лицами потерпевший позвонил в несколько банков, чтобы удостовериться о поданных заявках на его имя. Оказалось, что большинство из банков заблокировали подозрительные операции, но в одном из них кредит на его имя был оформлен.

Осознав, что стал жертвой мошенничества, акмолинец обратился в полицию.

Отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению подозреваемых.

Ранее Департамент полиции области Абай в соцсети показал скриншоты видеозвонков мошенников, пытавшихся выманить деньги у казахстанцев. Полицейские призвали не поддаваться на уловки, никогда не передавать личные данные, коды из SMS и информацию о банковских счетах.

Житель Акмолинской области получил видеозвонок от человека в форменном обмундировании, а также "документы" из банка, якобы подтверждающие попытку оформить кредит на его имя. После этого мужчина лишился 4 млн тенге, которые он сам перевел на счета третьих лиц.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2235654-akmolinec-posle-razgovora-s-muzhchinoy-v-delovom-kostyume-ot-straha-perevel-million-tenge/