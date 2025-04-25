Карагандинца задержали из-за рыбы в багажнике на полмиллиона тенге

Жителя Караганды подозревают в нарушении запрета на рыбную ловлю в период нереста. Его автомобиль остановили возле водохранилища для проверки, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, сотрудники природоохранной полиции УП Абайского района и инспекции животного мира и охраны лесов Карагандинской области обратили внимание на припаркованный у берега подозрительный автомобиль.

На выезде с водохранилища транспортное средство остановили для проверки. В багажнике нашли 180 кг рыбы, стоимость которой оценивается в более 500 тысяч тенге.

Кроме того, в автомобиле обнаружили электроудочку с аккумуляторами и резиновую лодку - инструменты, которые могут использоваться для незаконной ловли.

"Весной, когда действует запрет на рыбную ловлю, чтобы защитить популяцию рыбы в период нереста, 61-летний житель Караганды решил проигнорировать закон и незаконно добывать рыбу на реке Шерубай-Нура", - отметили в МВД.

В действиях мужчины усмотрели нарушение природоохранного законодательства в период нереста. В отношении карагандинца возбудили уголовное дело. Сейчас ведется следствие.

Ранее в области Абай мужчину оштрафовали за то, что он перевозил в междугороднем автобусе несколько килограммов окуня и судака.

В Балхашском районе Алматинской области из двух автомобилей изъяли 113 кг рыбы. Возбуждены уголовные дела о незаконной добыче рыбных ресурсов.

А в Жамбылской области незаконная рыбалка закончилась для мужчины конфликтом с сотрудниками инспекции рыбного хозяйства, которые были вынуждены вызвать полицию. Рыбака оштрафовали за мелкое хулиганство.